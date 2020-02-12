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В Корее

Новому коронавирусу присвоены корейское и международное названия

Write: 2020-02-12 15:33:57Update: 2020-02-12 15:37:01

Новому коронавирусу присвоены корейское и международное названия

Photo : YONHAP News

Новому коронавирусу, который быстрыми темпами распространяется по всему миру, присвоены корейское и международное названия. Как сообщили в среду  в Центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями и катастрофами, в РК вирус отныне называют «Корона-19» (코로나-19). Данное решение было принято после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально присвоила коронавирусу, появившемуся в китайском городе Ухань, название COVID-19. CO означает «корона», VI - «вирус», а D - «болезнь». 19 означает 2019 год, когда было впервые сообщено о вспышке нового коронавируса. Объявляя во вторник официальное название вируса на брифинге в Женеве, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сослался на правила присвоения названий возбудителям болезней, которые согласованы ВОЗ, Всемирной организацией охраны здоровья животных и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. В соответствии с ними, название не должно быть связано с географическим пунктом, животным, конкретными людьми или группой людей. Присвоение названия новому коронавирусу позволяет использовать стандартный формат для любой будущей вспышки коронавируса, подчеркнул глава ВОЗ. 
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