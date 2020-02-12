Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В Корее

Корейские медики пришли к выводу о низкой вероятности распространения короновируса воздушно-капельным путём

Write: 2020-02-12 16:34:54Update: 2020-02-12 19:09:34

Photo : YONHAP News

Количество заражённых короновирусом COVID-19 на круизном судне в Японии превысило 300 человек. Данный факт вызывал беспокойство в том  плане, что он распространяется воздушно-капельным путём. Однако целевая рабочая группа при Национальном медицинском центре РК опровергла данный факт, заявив, что пока преждевременно делать выводы о таким способе распространения вируса. Воздушно-капельным путём обычно распространяются инфекции дыхательных путей, причём радиус возможного заражения не превышает двух метров, и на сегодняшний день только четыре заболевания - корь, туберкулёз, натуральная оспа и ветряная оспа - распространяются таким путём. Поэтому в целях предотвращения распространения COVID-19 следует избегать прямых и косвенных контактов с заражёнными. Медики также сообщили, что молодые и здоровые пациенты легче переносят заболевание, нежели пожилые люди с хроническими заболеваниями. В ближайшее время планируется подготовить рекомендации по антивирусной терапии. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >