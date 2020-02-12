Посол России в КНДР: Заявление Ким Чон Ына нельзя воспринимать как отказ от моратория на ядерные испытания

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Заявление лидера КНДР Ким Чон Ына о том, что у Пхеньяна «больше нет оснований в одностороннем порядке придерживаться обязательств, взятых не по принципу взаимности», прозвучавшее в декабре на пленуме ЦК ТПК, нельзя однозначно воспринимать как отказ от добровольного моратория на ядерные испытания. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в КНДР Александр Мацегора. Он напомнил, что ранее Ким Чон Ын говорил об «отсутствии практического смысла в новых ядерных взрывах, поскольку научная программа полностью выполнена. Так что ситуацию можно пояснить и таким образом: оснований придерживаться обязательств о прекращении испытаний у Пхеньяна нет, но и необходимость в них тоже отсутствует». Александр Мацегора при этом напомнил, что «в принципе, КНДР, как и любая другая страна, имеет полное право заниматься укреплением своей обороноспособности».