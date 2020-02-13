Среди эвакуированных из Уханя третьим чартерным рейсом инфицированных COVID-19 не выявлено

Photo : YONHAP News

Анализы на наличие COVID-19 у пяти из 147 пассажиров прибывшего в среду из Уханя третьего чартерного рейса оказались отрицательными. Как сообщили в четверг представители органов здравоохранения РК, трое южнокорейских и двое китайских граждан прибыли в Сеул с симптомами, характерными для COVID-19, и были доставлены в больницу. Между тем, в Ухане остаются около ста южнокорейцев. Возможно, для их эвакуации будет организован ещё один чартерный рейс. Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 не увеличивается со вторника, составляя 28 человек. По состоянию на утро четверга число находящихся в карантине уменьшилось на 115 человек по сравнению с предыдущим днём, семь пациентов выписаны из медицинских учреждений как полностью выздоровевшие. С момента появления вируса COVID-19 в РК были обследованы 5.769 человек, результаты анализов 5.099 человек оказались отрицательными.