Hyundai Motor и Fiat Chrysler Automobiles Korea отзывают около полумиллиона автомобилей

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Как сообщили 12 февраля в министерстве сухопутных территорий и транспорта РК, компании Hyundai Motor и Fiat Chrysler Automobiles Korea (FCA) отзывают 494.720 автомобилей 21-й модели, проданных в стране. В модели Avante производства Hyundai Motor в выявлены неполадки в модуле ABS/ESC, которые могут привести к возгоранию. С 17 февраля все эти автомобили могут пройти бесплатный ремонт модуля в сервисных центрах компании. Fiat Chrysler отзывает 872 автомобиля в связи с выявлением неполадок в регуляторе скорости, что вызывает проблемы в работе коробки передач. Устранить неисправность можно будет с 19 февраля в официальных сервисных центрах. Компания BMW также отзывает 2.273 автомобиля девяти моделей, в том числе 320i, в связи с дефектом подушки безопасности, которая в случае срабатывания может нанести увечья водителю. Менее масштабные отзывы проводит AUDI-Volkswagen Korea и MAN Truck & Bus Korea.