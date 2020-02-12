В преддверии парламентских выборов оппозиционные партии объединяются

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Крупнейшая в РК оппозиционная партия Свободная Корея обнародовала в четверг план слияния с двумя второстепенными партиями с целью укрепления сил консерваторов в преддверии апрельских парламентских выборов. Свободная Корея планирует объединиться с Новой консервативной партией и партией Вперёд в будущее. Новая объединённая партия, которая называется Будущее Кореи, начнёт политическую деятельность в предстоящее воскресенье. «Мы стремимся объединиться со всеми партиями, политиками и гражданскими группами, которые поддерживают Конституцию, принципы свободной демократии и рыночной экономики», - отмечается в заявлении оргкомитета новой партии. В ноябре прошлого года председатель партии Свободная Корея Хван Гё Ан объявил об объединении консервативных сил, чтобы добиться победы на парламентских выборах 15 апреля. Если три партии объединятся, их будут представлять 115 из 295 депутатов Национального собрания. У правящей Демократической партии Тобуро 129 депутатских мест.