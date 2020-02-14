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Корея: Юг-Север

В КНДР назначен новый министр народной безопасности

Write: 2020-02-14 10:27:42Update: 2020-02-14 17:44:20

В КНДР назначен новый министр народной безопасности

Photo : YONHAP News

Министром народной безопасности КНДР назначен Ким Чжон Хо, который сменил на этом посту Чхве Бу Иля. Как сообщили в четверг в министерстве по делам воссоединения РК, Чхве Бу Иль в декабре прошлого года  назначен начальником отдела ЦК ТПК, который занимается вопросами вооружённых сил. Более подробно о биографии нового министра не сообщается.  В 2001 году северокорейские СМИ упоминали замминистра народной безопасности Ким Чжон Хо в сообщениях о поездке тогдашнего северокорейского лидера Ким Чен Ира в Россию. Между тем, нет подтверждений, является ли он тем же человеком, что и новый министр.
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