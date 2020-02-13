Хон Нам Ги: Экономические последствия вируса COVID-19 сильнее, чем от эпидемии MERS

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Экономические последствия вируса COVID-19 сильнее, чем от эпидемии MERS, сообщил в четверг вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги во время посещения фармацевтической компании Shinpoong Pharm. Он отметил, что обеспокоенность общественности вирусом COVID-19 выше, чем во время MERS. Вице-премьер напомнил, что во время эпидемии MERS умерли 38 человек, но на этот раз нет случаев заболевания с летальным исходом, как и больных в тяжёлом состоянии. В этой связи чрезмерные опасения излишни, поэтому можно продолжать обычную экономическую деятельность. Хон Нам Ги заявил также, что правительство рассматривает пакет мер, нацеленных на поддержку экспорта с тем, чтобы минимизировать ущерб от последствий вируса COVID-19. Они будут объявлены к концу февраля.