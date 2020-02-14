Глава МИД РК примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва отправилась в четверг в Германию. Она примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается 14 февраля. В рамках конференции возможна встреча главы южнокорейского МИД с её японским коллегой, сообщает в пятницу агентство Киодо цусин. Если встреча состоится, то Ким Гён Хва и Тосимицу Мотеги обсудят проблемы двухсторонних отношений. Планируется также встреча Кан Гён Хва с госсекретарём США Майклом Помпео, в ходе которой будут затронуты распределение совместных оборонных расходов и общая ситуация на Корейском полуострове. Не исключена также трёхсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств РК США и Японии.