ООН требует от КНДР вернуть 11 южнокорейцев, похищенных в 1969 году

Ведущий научный сотрудник Отделения мобильных телефонов компании Самсунг электроникс Александр Лимонов из России. Часть 1.
2020-02-14
Write: 2020-02-14 11:44:03 / Update: 2020-02-14 17:44:43
Photo : YONHAP News
2020-02-14
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