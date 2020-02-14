ООН требует от КНДР вернуть 11 южнокорейцев, похищенных в 1969 году

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ООН требует от КНДР вернуть 11 южнокорейцев, находившихся на борту самолёта Korean Air, угнанного северокорейцами в 1969 году. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало заявление, в котором говорится, что семьи пропавших без вести в течение 50 лет ждут их, не имея какой-либо информации. КНДР должна немедленно предоставить информацию об их судьбе, предоставив к ним свободный доступ. Сообщается, что в Пхеньян было направлено письмо с выражением обеспокоенности. Речь идёт о пассажирах южнокорейского самолёта, который 11 декабря 1969 года вылетел внутренним рейсом из Кимпхо в Каннын. За 10 минут до посадки он был захвачен находившимися на борту северокорейскими агентами, после чего направился в КНДР. Под давлением мирового сообщества в феврале 1970 года Север вернул Югу 39 из 50 южнокорейцев, находившихся на борту, но семь пассажиров и четыре члена экипажа не были возвращены.