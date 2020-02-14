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Политика

Третий южнокорейско-российский форум межрегионального сотрудничества состоится в июне в Ульсане

Write: 2020-02-14 13:46:54Update: 2020-02-14 14:00:45

Третий южнокорейско-российский форум межрегионального сотрудничества состоится в июне в Ульсане

С 24 по 26 июня в Ульсане состоится третий южнокорейско-российский форум межрегионального сотрудничества. В этой связи мэрия Ульсана, правительство и заинтересованные ведомства провели 14 февраля заседание рабочей группы по подготовке мероприятия. Его участники обсудили вопросы организации форума и имеющиеся проблемы. В рамках форума пройдут встречи представителей региональных властей РК и России, пленарное заседание и заседания по вопросам экономического сотрудничества, новейших технологий, культуры и искусства. Форумы межрегионального сотрудничества проводятся с 2018 года в рамках договорённости, достигнутой в ходе южнокорейско-российского саммита во Владивостоке в сентябре 2017 года. 
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