Третий южнокорейско-российский форум межрегионального сотрудничества состоится в июне в Ульсане

С 24 по 26 июня в Ульсане состоится третий южнокорейско-российский форум межрегионального сотрудничества. В этой связи мэрия Ульсана, правительство и заинтересованные ведомства провели 14 февраля заседание рабочей группы по подготовке мероприятия. Его участники обсудили вопросы организации форума и имеющиеся проблемы. В рамках форума пройдут встречи представителей региональных властей РК и России, пленарное заседание и заседания по вопросам экономического сотрудничества, новейших технологий, культуры и искусства. Форумы межрегионального сотрудничества проводятся с 2018 года в рамках договорённости, достигнутой в ходе южнокорейско-российского саммита во Владивостоке в сентябре 2017 года.