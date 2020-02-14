В КНДР растёт частный сектор рынка

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В КНДР растёт число людей, занятых частной экономической деятельностью. На это указывают результаты исследования, проведённого Институтом северокорейских исследований и Институтом группы Hyundai среди беженцев из КНДР, проживающих в РК. Указывается, что в период с 2016 по 2019 год доля северян, занятых частной экономической деятельностью достига 48%. Это в два раза больше, чем доля тех, кто задействован в государственном секторе. В период с 2006 по 2010 год отметка составляла 34,1%. С 2001 года доля частного сектора постепенно увеличивается, а в госсекторе наблюдается противоположная ситуация.