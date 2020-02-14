Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Культура

Президент РК поздравит режиссёра Пон Чжун Хо с успехом его фильма «Паразиты»

Write: 2020-02-14 13:58:17Update: 2020-02-14 15:44:34

Президент РК поздравит режиссёра Пон Чжун Хо с успехом его фильма «Паразиты»

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин встретится 20 февраля с режиссёром фильма «Паразиты» Пон Чжун Хо. Глава государства намерен поздравить режиссёра с главной наградой киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучший фильм». 10 февраля Мун Чжэ Ин направил Пон Чжун Хо послание с поздравлениями. В письме президент выразил благодарность за чувство гордости, которое успех фильма придал народу, переживающему трудные времена. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >