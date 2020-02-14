Состояние экономики РК улучшается, но COVID-19 может стать сдерживающим фактором

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В декабре прошлого года в РК отмечено улучшение показателей производства в обрабатывающей промышленности на 3,5% по сравнению с ноябрём и на 4,2% в годовом исчислении. Промышленное производство возросло на 1,4% и на 3,2% соответственно, розничные продажи - на 0,3% и 4,6%, инвестиции в производственные мощности - на 10,9% и на 11,1%. Подъём отмечен в сфере инвестиций в строительство. Одновременно зафиксирован спад производства в сфере услуг на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,8% в годовом исчислении. Экспорт сократился на 6,1% в годовом исчислении, учитывая сокращение рабочих дней из-за праздника нового года по лунному календарю. Суточный объём производства немного вырос. Индекс совпадающих индикаторов, указывающий на нынешнее состояние экономики, вырос на 0,2 пункта по сравнению с ноябрём, а индекс опережающих индикаторов, показывающий прогнозы на ближайшие шесть месяцев, на 0,4 пункта. В правительстве считают, что в целом ситуация улучшается, но темпы стабилизации экономических показателей могут быть ограничены вирусом COVID-19.