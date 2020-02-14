США готовы помочь КНДР в борьбе с вирусом COVID-19

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США выразили опасения по поводу уязвимости северокорейского населения перед опасностью распространения вируса COVID-19, заявив о готовности в случае необходимости оказать оперативную помощь. Об этом сообщила13 февраля представитель госдепартамента США Морган Ортагус. По её словам, США поддерживают стремление международных организаций помочь Северу в сдерживании вируса. Вашингтон готов ускоренно рассмотреть запросы различных организаций на одобрение проектов оказания помощи КНДР. Пхеньяне сообщал, что внутри страны не выявлено случаев заражения вирусом. Однако эксперты полагают, что ситуация в КНДР может отличаться от официальной позиции местных властей. Необычно желание американской стороны оказать Северу активную помощь в борьбе с вирусом. Предполагается, что такая позиция может быть связана со стремлением смягчить ситуацию в отношениях США и КНДР, вернув Пхеньян за стол переговоров.