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США готовы помочь КНДР в борьбе с вирусом COVID-19

Write: 2020-02-14 15:29:04Update: 2020-02-14 15:51:12

США готовы помочь КНДР в борьбе с вирусом COVID-19

Photo : YONHAP News

США выразили опасения по поводу уязвимости северокорейского населения перед опасностью распространения вируса COVID-19, заявив о готовности в случае необходимости оказать оперативную помощь. Об этом сообщила13 февраля представитель госдепартамента США Морган Ортагус. По её словам, США поддерживают стремление международных организаций помочь Северу в сдерживании вируса. Вашингтон готов ускоренно рассмотреть запросы различных организаций на одобрение проектов оказания помощи КНДР. Пхеньяне сообщал, что внутри страны не выявлено случаев заражения вирусом. Однако эксперты полагают, что ситуация в КНДР может отличаться от официальной позиции местных властей. Необычно желание американской стороны оказать Северу активную помощь в борьбе с вирусом. Предполагается, что такая позиция может быть связана со стремлением смягчить ситуацию в отношениях США и КНДР, вернув Пхеньян за стол переговоров. 
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