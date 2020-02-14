В Мюнхене состоится встреча глав МИД РК и Японии

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15 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча министров иностранных дел РК и Японии Кан Гён Хва и Тосимицу Мотэги. Об этом сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве. Предполагается, что стороны обсудят ситуацию вокруг выплаты компенсаций пострадавшим во время принудительной трудовой мобилизации, проводимой Японией в период протектората над Кореей, а также ситуацию с мерами Токио по ограничению экспорта в РК стратегического производственного сырья. Кан Гён Хва, вероятно, ещё раз обозначит позицию Сеула о том, что РК пошла на продление соглашения о конфиденциальности обмена военной информацией GSOMIA при условии согласия Японии на обсуждение отмены ограничительных мер. Ожидается, что в повестку встречи войдут вопросы сотрудничества по северокорейской ядерной проблеме. Правительство РК ведёт переговоры с американской стороной о возможности встречи Кан Гён Хва с госсекретарём США Майклом Помпео.