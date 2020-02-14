В автомобильной отрасли продолжается спад

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В январе в южнокорейской автомобилестроительной отрасли зафиксирован спад производства, экспорта и спроса на внутреннем рынке. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, в прошлом месяце выпущено 250 тыс. автомобилей, что на 29% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это связано с новогодними выходными и частичной забастовкой профсоюзов. На внутреннем рынке впервые за семь лет продано меньше 100 тыс. автомобилей - 98.755. Спад связывают с завершением мер по сокращению потребительского налога. Продажи японских брендов сократились на 64,8%, что объясняется остаточным эффектом бойкота японских товаров в ответ на меры Токио по ограничению экспорта в РК стратегического сырья. Общие продажи импортных автомобилей сократились на 7%, составив 17.398 машин. Среди японских производителей рост зафиксировала только компания HONDA – 50,5%. Объём экспорта снизился на 28,1% до 150 тыс. автомобилей. В качестве причин спада указываются забастовки, сокращение количества рабочих дней, прекращение поставок продукции GM Korea в Европу, сокращение производства и экспорта Renault-Samsung. Экспорт автозапчастей сократился на 15% до 1 млрд 740 млн долларов в связи с замедлением темпов роста китайской экономики, опасениями по поводу выхода Великобритании из ЕС, торговым спором между США и Китаем.