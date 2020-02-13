В РК зафиксированы новые случаи заражения вирусом COVID-19

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В РК выявлены ещё двое заражённых вирусом COVID-19, в результате чего общее число заражённых составило 30 человек. 16 февраля диагноз был подтверждён у 82-летнего корейца, который поступил в больницу с инфарктом миокарда. В ходе первичного обследования он был проверен на наличие вируса. Результаты оказались положительными. Больной в последнее время не выезжал за рубеж и не контактировал с инфицированными. 17 февраля наличие вируса подтверждено у его 68-летней жены. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, рассматривается вопрос о проверке на наличие вируса всех больных пневмонией. По состоянию на утро понедельника, девять человек выписаны из карантина после полного выздоровления. В карантине находятся 408 человек.