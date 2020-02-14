Открылась внеочередная сессия Национального собрания РК

Photo : YONHAP News

17 февраля в Сеуле открылась внеочередная сессия Национального собрания, которая продлится 30 дней. Это последняя сессия перед парламентскими выборами, которые пройдут 15 апреля. 18-19 февраля перед депутатами выступят представители крупных фракций, а с 24 по 26 февраля будут заслушаны отчёты глав правительственных учреждений. Пленарные заседания, в ходе которых будут рассматриваться законопроекты, запланированы на 27 февраля и 5 марта. Всего предстоит рассмотреть 244 законопроекта, из них 170 - по вопросам социального обеспечения. Кроме того, будут обсуждены законопроекты о предотвращении и профилактике инфекционных заболеваний и улучшении качества медицинских услуг.