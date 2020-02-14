Большинство южнокорейцев, эвакуированных из Уханя, выписаны из карантина

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16 февраля из карантина в городе Асане выписаны 334 южнокореца, которые 1 февраля были эвакуированы из китайского города Ухань, эпицентра распространения вируса COVID-19. Они покинули место временного размещения на 17 автобусах, которые развезли их к местам постоянного проживания. Их провожали министр административного управления и безопасности Чин Ён, губернатор провинции Чхунчхон-Намдо Ян Сы Чжо и местные жители. Ранее, 15 февраля, из карантина были выписаны 193 человека, эвакуированные из Уханя первым чартерным рейсом.