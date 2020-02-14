В Мюнхене состоялась встреча глав МИД РК, США и Японии

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15 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств РК, США и Японии – Кан Гён Хва, Майкла Помпео и Тосимицу Мотэги. Как сообщили в южнокорейском МИД, участники встречи обсудили трёхстороннее сотрудничество в решении северокорейских ядерной и ракетной проблем, обменялись мнениями о борьбе с распространением вируса COVID-19, путях решения региональных и глобальных проблем, включая ближневосточную. Главы внешнеполитических ведомств отметили важность южнокорейско-американского и японско-американского альянсов для поддержания безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. После трёхсторонних переговоров состоялись двусторонние контакты Кан Гён Хва и Майкла Помпео. Они договорились как можно скорее решать вопрос распределения расходов на размещение американских военнослужащих в РК. Двусторонние переговоры провели также Кан Гён Хва и Тосимицу Мотэги. Глава южнокорейского МИД призвала Японию предпринять «осязаемые» шаги по отмене ограничений на экспорт в РК стратегического сырья.