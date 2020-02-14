В прошлом году южнокорейский экспорт сократился почти на 10%

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За первые три квартала прошлого года мировой экспорт сократился на 2,94% в годовом исчислении. Об этом сообщили 17 февраля в Федерации корейских промышленников, представив результаты анализа данных ВТО. Южнокорейский показатель снизился на 9,83%. В Китае спад составил лишь 0,09%, в Японии - 4,5%, в Германии - 5,21%. Выяснилось, что с 2008 года РК увеличивала свою долю на мировом рынке за счёт десяти главных наименований экспортных товаров. При этом отмечается большая зависимость от экспорта полупроводников. В базе данных UN Comtrade указывается, что на мировом рынке 20-ти главных наименований товаров доля РК выросла с 4,3% в 2008 году до 6,58% в 2018 году. За то же время доля Китая выросла в два раза с 11% до 20,83%. Если исключить полупроводники, то в 2018 году южнокорейский показатель снизился с 6,58% до 4,51%. То есть за 10 лет отметка выросла лишь на 0,48%. На мировом рынке полупроводников доля РК увеличилась с 7% до 31%. В общем объёме экспорта РК на полупроводники приходится 18%. В секторе автомобилестроения южнокорейский показатель вырос на 1,1% до 6%, а в судостроении сократился на 15,4% до 15,2%.