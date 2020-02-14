Президент РК дал указание правительству поддержать мелких предпринимателей

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Президент РК Мун Чжэ Ин дал указание правительству оказать максимальную помощь мелким предпринимателям, столкнувшимся с трудностями в связи с распространением вируса COVID-19. Об этом сообщил 16 февраля на пресс-конференции представитель администрации президента. Глава государства считает, что правительство должно изыскать способы поддержки мелких предпринимателей. По словам представителя администрации, власти могут рассмотреть возможность предоставления им налоговых льгот и финансовой поддержки. Между тем, Мун Чжэ Ин упомянул пример самостоятельного снижения арендодателем арендной платы за коммерческую недвижимость в Чончжу, указав, что такие действия вносят вклад в преодоление застоя в региональной экономике. Он также выразил надежду на то, что такое движение распространится по всей стране.