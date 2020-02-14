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Экономика

В прошлом году экспорт киноиндустрии РК сократился

Write: 2020-02-17 14:11:38Update: 2020-02-17 15:54:49

В прошлом году экспорт киноиндустрии РК сократился

Photo : YONHAP News

В прошлом году пять южнокорейских фильмов достигли отметки в 10 млн просмотров, а картина «Паразиты» режиссёра Пон Чжун Хо была удостоена множества наград на международных кинофестивалях. Однако общий экспорт отечественной киноиндустрии сократился. В докладе Корейского комитета развития кинематографии сообщается, что в прошлом году показатель сократился на 8,9% по сравнению с предыдущим годом, составив 37 млн 800 тыс. долларов. Количество экспортированных контентов сократилось на 29, составив 574 единицы. Показатель фильма «Паразиты» пока не учитывался. Наибольшее количество контентов экспортировано на Тайвань, в Японию и США. Крупнейшим рынком для южнокорейского кино стала Юго-Восточная Азия. Отмечается необходимость расширять рынок в направлении Индии, Юго-Западной Азии, Восточной Европы и Латинской Америки. Кроме того, следует изменять структуру экспорта, который во многом полагается на небольшое количество успешных проектов, в числе которых «Паразиты». 
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