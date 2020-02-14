Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Экономика

В прошлом году у половины крупнейших компаний РК сократилась операционная прибыль

Write: 2020-02-17 14:14:21Update: 2020-02-17 16:09:10

В прошлом году у половины крупнейших компаний РК сократилась операционная прибыль

Photo : Getty Images Bank

В прошлом году операционная прибыль 87 крупнейших компаний РК, разместивших свои акции на бирже, значительно сократилась. Такие данные представила аналитическая компания CEO Score. Сообщается, что продажи составили 1 квадриллион 608 трлн 978 млрд 800 млн вон или 1 трлн 361 млрд долларов. Операционная прибыль сократилась на 35,9% в годовом исчислении, составив 86 млрд 200 млн долларов. Чистый доход составил 55 млрд долларов. В 10 из 19 областей отмечено снижение операционной прибыли по сравнению с 2017 годом. Так, у Samsung Electronics и SK Hynix показатель снизился на 54,6%, что объясняется ухудшением ситуации на рынке полупроводников. В нефтехимической области сокращение достигло 61,4%. При этом в банках доход вырос на 19,7%. В 45 из указанных 87 компаний отмечено снижение операционной прибыли. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >