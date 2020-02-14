В прошлом году у половины крупнейших компаний РК сократилась операционная прибыль

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В прошлом году операционная прибыль 87 крупнейших компаний РК, разместивших свои акции на бирже, значительно сократилась. Такие данные представила аналитическая компания CEO Score. Сообщается, что продажи составили 1 квадриллион 608 трлн 978 млрд 800 млн вон или 1 трлн 361 млрд долларов. Операционная прибыль сократилась на 35,9% в годовом исчислении, составив 86 млрд 200 млн долларов. Чистый доход составил 55 млрд долларов. В 10 из 19 областей отмечено снижение операционной прибыли по сравнению с 2017 годом. Так, у Samsung Electronics и SK Hynix показатель снизился на 54,6%, что объясняется ухудшением ситуации на рынке полупроводников. В нефтехимической области сокращение достигло 61,4%. При этом в банках доход вырос на 19,7%. В 45 из указанных 87 компаний отмечено снижение операционной прибыли.