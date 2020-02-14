Китайским студентам южнокорейских вузов будет рекомендовано брать академический отпуск

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В целях предотвращения дополнительного проникновения в РК вируса COVID-19 власти приняли решение активно рекомендовать студентам из Китая взять академический отпуск на один семестр. Об этом сообщила министр образования РК Ю Ын Хе. По её словам, университеты должны будут рекомендовать студентам брать отпуск на первый семестр 2020 года в случае, если не определена дата их въезда и место пребывания, а также возникают сложности с выдачей визы. Если студент не возьмёт академический отпуск, то власти намерены обеспечить возможность дистанционного обучения. В РК обучаются около 70 тыс. китайских студентов, на которых приходится 44,4% общего количества иностранных учащихся. С декабря прошлого года по 14 февраля только 19 тыс. из них прибыли в РК. Все они проходят проверку на наличие вируса, в том числе в карантине. В вузах студенты из КНР подвергаются тщательному контролю состояния здоровья.