На юге Корейского полуострова выпал снег

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В провинции Кёнгидо объявлено предупреждение о снегопаде. Наибольшее количество осадков отмечено в Пхочхоне – 17,5 см, в Кванчжу – 9,2 см, в уезде Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо – 7,8 см. В Пхочхоне ожидается продолжение снегопада, в результате чего количество осадков достигнет 20 см. Как сообщил представитель метеорологической администрации, в связи с выпадением снега следует быть предельно осторожными на дорогах. Температура воздуха утром в Сеуле составила -6°С. В целом по стране показатель колеблется от -10°С до 0°С.