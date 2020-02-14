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На юге Корейского полуострова выпал снег

Write: 2020-02-17 14:42:36Update: 2020-02-17 15:54:24

На юге Корейского полуострова выпал снег

Photo : YONHAP News

В провинции Кёнгидо объявлено предупреждение о снегопаде. Наибольшее количество осадков отмечено в Пхочхоне – 17,5 см, в Кванчжу – 9,2 см, в уезде Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо – 7,8 см. В Пхочхоне ожидается продолжение снегопада, в результате чего количество осадков достигнет 20 см. Как сообщил представитель метеорологической администрации, в связи с выпадением снега следует быть предельно осторожными на дорогах. Температура воздуха утром в Сеуле составила -6°С. В целом по стране показатель колеблется от -10°С до 0°С. 
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