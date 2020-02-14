В День сияющей звезды лидер КНДР почтил память своего отца Ким Чен Ира

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16 февраля, в день рождения своего отца Ким Чен Ира, председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын посетил Кымсусанский дворец Солнца. Как сообщило агентство ЦТАК, к статуям основателя КНДР Ким Ир Сена и его сына Ким Чен Ира были возложены корзины цветов от имени руководителей КНДР. Северокорейский лидер посетил также Зал бессмертия, где установлены саркофаги с телами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, и «поклонился в знак глубокого почтения великому полководцу». Ким Чон Ына сопровождали председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Чхве Рён Хэ, заместитель председателя Госсовета Пак Пон Чжу и премьер кабинета министров Ким Чжэ Рён. Годовщина со дня рождения бывшего лидера КНДР является в стране одним из главных национальных праздников – Днём сияющей звезды.