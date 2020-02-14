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Экономика

Южнокорейские авиакомпании снижают топливный сбор

Write: 2020-02-17 15:31:26Update: 2020-02-17 15:50:08

Южнокорейские авиакомпании снижают топливный сбор

Photo : YONHAP News

В связи со снижением мировых цен на топливо южнокорейские авиакомпании снизят в марте топливный сбор на международных маршрутах. По данным источников в авиационной отрасли, топливный сбор, который включается в стоимость билета, составит на дальних маршрутах 16 долларов в одну сторону, что на 30 долларов меньше, чем сейчас.  Если средняя цена на авиационное  топливо на спот-рынке в Сингапуре превысит 1,5 доллара за галлон (3,79 литра), авиакомпаниям будет разрешено взимать топливные сборы, начиная со следующего месяца. 
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