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Политика

Сроки визита президента России в РК согласовываются

Write: 2020-02-17 15:45:23Update: 2020-02-17 15:51:57

Сроки визита президента России в РК согласовываются

Photo : YONHAP News

Возможные сроки визита президента России Владимира Путина в РК согласовываются по дипломатическим каналам. Об этом сообщил в интервью РИА Новости посол России в Сеуле Андрей Кулик. Он напомнил, что в ходе переговоров в Москве 22 июня 2018 года Владимир Путин принял приглашение президента РК Мун Чжэ Ина посетить с визитом Республику Корея в удобное время. Посол также отметил, что ожидает активизации двусторонних контактов между Москвой и Сеулом в текущий год 30-летия дипотношений. 
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