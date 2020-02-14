Сроки визита президента России в РК согласовываются

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Возможные сроки визита президента России Владимира Путина в РК согласовываются по дипломатическим каналам. Об этом сообщил в интервью РИА Новости посол России в Сеуле Андрей Кулик. Он напомнил, что в ходе переговоров в Москве 22 июня 2018 года Владимир Путин принял приглашение президента РК Мун Чжэ Ина посетить с визитом Республику Корея в удобное время. Посол также отметил, что ожидает активизации двусторонних контактов между Москвой и Сеулом в текущий год 30-летия дипотношений.