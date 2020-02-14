Режиссёр Пон Чжун Хо вернулся из поездки в США

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16 февраля режиссёр Пон Чжун Хо вернулся на родину из поездки в США, где он получил премию киноакадемии «Оскар». В аэропорту его встречали журналисты и фанаты. Режиссёр тепло поприветствовал их и выразил благодарность за поддержку. Он выразил радость, что поездка в США завершилась, и он может вернуться к работе. Пун Чжун Хо отметил, что он хотел бы «поаплодировать» гражданам страны, прекрасно справляющимся с вирусом COVID-19. 19 февраля режиссёр вместе с актёрами, снявшимися в фильме «Паразиты», проведёт совместную пресс-конференцию. На 20 февраля назначена встреча режиссёра и актёров с президентом РК Мун Чжэ Ином. Ранее Пон Чжун Хо заявил, что готовится к съёмкам двух англоязычных фильмов о событиях, которые разворачиваются в Сеуле, и о событии, имевшем место в Лондоне в 2016 году.