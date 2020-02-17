Президент РК призвал минимизировать экономический ущерб от вируса COVID-19

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Президент РК Мун Чжэ Ин поручил экономическому блоку правительства принять решительные меры для минимизации последствий вспышки вируса COVID-19, чтобы в экономике произошли ощутимые изменения, а жизнь людей улучшилась. Не исключив возможности затяжного спада в экономике, глава государства отметил, что ущерб от вспышки COVID-19 может быть больше, чем от эпидемии MERS в 2015 году. Перед заслушиванием отчётов ключевых министров экономического блока об их планах на наступивший год, глава государства охарактеризовал нынешнюю ситуацию как «чрезвычайную». Отметив эффективность проводимых карантинных мер, он сказал, что деловые и потребительские настроения в стране резко ухудшились из-за того, что сообщения ряда СМИ способствовали нагнетанию обстановки необоснованного страха перед вирусом COVID-19. «Настало время сосредоточить все усилия на оживлении экономики, одновременно обеспечивая безопасность людей», - подчеркнул президент. Назвав основным экономическим достижением прошлого года сокращение зависимости от Японии в поставках трёх видов стратегического сырья, он призвал министров продолжать совместную работу в целях активизации экономики.