Мэрия Сеула опубликовала меры минимизации ущерба от вируса COVID-19

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Мэрия Сеула представила меры по минимизации экономического ущерба от распространения вируса COVID-19. Они были опубликованы 18 февраля. Столичные власти приняли решение в первой половине года потратить 18 млрд 400 млн долларов - 62,5% общего годового бюджета и. Это на 5 млрд долларов больше, чем за тот же период прошлого года. Около 2 млрд долларов или 60% бюджета госзакупок будет направлено на приобретение товаров малых и средних компаний. Кроме того, в госсекторе планируется создать 2.700 рабочих мест в сфере борьбы с вирусом COVID-19. Примерно тысяча человек будут направлены на проведение дезинфекции традиционных рынков. Мэрия проведёт также дезинфекцию 10 тыс. общественных мест, включённых в приоритетный список. Ещё 1.700 рабочих мест будет создано для представителей туристических и мелких торговых точек, пострадавших от вируса. Для оказания помощи мелким предпринимателям власти создадут специальный фонд. После стабилизации ситуации вокруг вируса мэрия планирует провести масштабные ярмарки на традиционных рынках, выставки продукции малых и средних компаний, а также мелких предпринимателей.