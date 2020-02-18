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Число новых случаев заражения вирусом COVID-19 в РК продолжает расти, и по состоянию на 17 часов местного времени в среду общее число инфицированных - 51 человек. В течение дня подтверждены 20 новых случаев заражения. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, 18 вновь выявленных инфицированных живут в городе Тэгу, где накануне наличие вируса было подтверждено у 61-летней местной жительницы. Медики полагают, что она заразила как минимум 15 человек – 14 человек были вместе с неё в церкви, а с одним она контактировала. Симптомы, характерные для коронавируса, у неё появились 10 февраля. Все инфицированные помещены в карантин и проходят лечение. Количество проверенных на наличие вируса и находящихся в карантине, по состоянию на утро среды составило 1.030 человек. С 3 января, когда появилась первая информация о появлении нового коронавируса, в РК обследованы 10.411 человек, в 9.335 случаях получен отрицательный результат, 12 человек выписаны из карантина после полного выздоровления.