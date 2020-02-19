На военных базах в районе города Тэгу введён режим карантина

Photo : YONHAP News

На военных базах в районе города Тэгу и на территории провинции Кёнсан-Пукто введён режим карантина. Военнослужащим запрещено покидать территории баз и принимать посетителей. Как сообщил в четверг представитель министерства обороны РК, карантинные меры приняты в связи с тем, что большинство подтверждённых случаев заражения вирусом COVID-19 приходятся на юго-восток страны. Есть основания полагать, что число заражённых будет расти. Рассматривается также вопрос о помещении в карантин военнослужащих, которые в последнее время посещали город Тэгу. Около 300 солдат, которые в течение последних 14 дней посещали Китай, Гонконг или Макао, либо имели контакты с людьми, которые посещали эти места, находятся в 14-дневном карантине,- сказал представитель минобороны. Принято решение провести церемонии начала учебного года в военных академиях в ограниченных масштабах без участия членов семей и друзей первокурсников. Между тем, на данный момент подтверждённых или предполагаемых случаев заражения вирусом среди военнослужащих не выявлено.