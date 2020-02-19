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В Корее

На военных базах в районе города Тэгу введён режим карантина

Write: 2020-02-20 15:26:31Update: 2020-02-20 18:33:48

На военных базах в районе города Тэгу введён режим карантина

Photo : YONHAP News

На военных базах в районе города Тэгу и на территории провинции  Кёнсан-Пукто введён режим карантина. Военнослужащим запрещено покидать территории баз и принимать посетителей. Как сообщил в четверг представитель министерства обороны РК, карантинные меры приняты в связи с тем, что большинство подтверждённых случаев заражения вирусом COVID-19 приходятся на юго-восток страны.  Есть основания полагать, что число заражённых будет расти. Рассматривается также вопрос о помещении в карантин военнослужащих, которые в последнее время посещали город Тэгу.   Около 300 солдат, которые в течение последних 14 дней посещали Китай, Гонконг или Макао, либо имели контакты с людьми, которые посещали эти места, находятся в 14-дневном карантине,- сказал представитель минобороны. Принято решение провести церемонии начала учебного года в военных академиях в ограниченных масштабах без участия членов семей и друзей первокурсников. Между тем, на данный момент подтверждённых или предполагаемых случаев заражения вирусом среди военнослужащих не выявлено.
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