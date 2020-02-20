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19 февраля в РК зафиксирован первый случай смерти среди заражённых вирусом COVID-19. По информации Центра контроля и профилактики заболеваний, пациент проходил лечение в больнице уезда Чхондо-гун провинции Кёнсан-Пукто. Установлено, что вирус стал непосредственной причиной смерти. По состоянию на 18 часов местного времени, число инфицированных достигло 104. С начала суток 19 февраля зафиксированы 53 новых случая заражения, причём 51 – в городе Тэгу. Мэр города Квон Ён Чжин призвал население по возможности реже выходить на улицу, чтобы остановить распространение вируса. Рост числа инфицированных произошёл после того, как органы здравоохранения предупредили, что вирус начал распространяться локально. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний, число находящихся в карантине составило 19 февраля 1860 человек. 16 пациентов были выписаны из карантина после полного выздоровления