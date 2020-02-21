В РК ежегодно отзывают более 2 млн автомобилей

Photo : KBS News

За последние три года в РК в среднем проводился отзыв более 2 млн автомобилей в год. Об этом говорится в докладе страховой компании Samsung о ситуации с отзывами и необходимости улучшения регистратора данных событий. В документе говорится, что в 2018 году производители отозвали 2 млн 643 тыс. автомобилей, что является максимальным показателем. В прошлом году показатель составил 1 млн 907 тыс. автомобилей. Средняя отметка за три года составила 2 млн 175 тыс. авто. По сравнению с десятилетней давностью отметка выросла в 12 раз. Наиболее частыми причинами отзыва в случае с отечественными автомобилями являются проблемы с тормозными системами и двигателем, в случае с иностранными машинами - с устройствами в салоне и двигателем. Предположительно в 2018 году около 4.300 аварий были вызваны неисправностью автомобиля. С целью выявления таких причин в РК начали использование регистратора данных событий. Однако в докладе отмечена необходимость расширения списка категорий, подлежащих регистрации данных и публикации информации. Указывается, что данный аппарат не является обязательным к установке, что создаёт проблемы при определении причин аварий.