В РК объявлен самый высокий уровень эпидемической угрозы

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В РК объявлен самый высокий уровень эпидемической угрозыВ связи с резким ростом числа инфицированных вирусом COVID-19 в РК объявлен самый высокий, четвёртый или «красный уровень» эпидемической угрозы. Выступая на оперативном межведомственном совещании, состоявшемся 23 февраля в центральном правительственном комплексе в Сеуле, президент РК Мун Чжэ Ин отметил, что правительство и местные власти должны без колебаний принять «беспрецедентно мощные» меры по сдерживанию вируса. Глава государства отметил, что органы здравоохранения предпринимают «особые» шаги в отношении последователей христианской секты Синчхончжи, чья церковь в городе Тэгу является одним из основных источников заражения. Мун Чжэ Ин сказал, что закрытие церквей секты по всей стране и ограничение её деятельности являются неизбежными мерами защиты здоровья и безопасности граждан, а вовсе не стремлением ограничить свободу совести. «Хотя ситуация серьёзная, мы можем её преодолеть. Доверие и сотрудничество - это способ победить в борьбе с вирусом», - подчеркнул он. По состоянию на 16 часов 23 февраля в РК зарегистрированы в общей сложности 602 случая заболевания, в основном в городе Тэгу и уезде Чхондо-гун провинции Кёнсан-Пукто. С начала суток зарегистрированы 169 новых случаев заболевания.