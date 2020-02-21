15 стран ограничили или запретили въезд иностранцев, побывавших в РК

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15 стран ограничили или запретили въезд иностранцев, которые в течение 14-дневного периода побывали в РК. 23 февраля такие меры приняли Израиль, Бахрейн и Иордания. Запретительные меры приняты также в Республике Кирибати, Самоа и Американских Самоа. В Маврикии супружеская пара из РК была помещена в карантин. Ожидается, что список стран, принимающих подобные меры, увеличится. Девять стран ужесточили процедуру въезда. Лица, посещавшие в течение последних двух недель РК, при въезде в Макао обязаны пройти проверку на наличие вируса COVID-19, которая занимает более шести часов. В Катаре и Омане они помещаются в домашний карантин. В Великобритании, Брунее, Уганде, Эфиопии и Туркменистане решено немедленно помещать в карантин людей, посещавших РК, в случае появления характерных симптомов. В Казахстане они берутся под наблюдение медиков. Между тем, США и Тайвань повысили уровень предупреждения о поездках в РК. Гражданам Великобритании и Сингапура рекомендовано не посещать южнокорейский город Тэгу и уезд Чхондо-гун провинции Кёнсан-Пукто, где выявлено наибольшее количество заражённых.