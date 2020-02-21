Мировые финансовые организации снижают прогнозы роста экономики РК

Photo : YONHAP News

Мировые аналитические организации прогнозируют снижение темпов роста экономики РК в связи с распространением вируса COVID-19. 23 февраля агентство Bloomberg представило результаты анализа прогнозов 42 международных инвестиционных банков и аналитических учреждений. Пять таких организаций считают, что уровень роста превысит 1%. В ING Group полагают, что рост южнокорейской экономики составит 1,7%. До декабря прошлого года эксперты организации прогнозировали рост на уровне 2,2%. В Oxford Economics показатель был снижен с 2,2% до 1,8%. Указывается, что распространение вируса COVID-19 нанесло наибольший удар по Китаю, что приведёт к ухудшению экспортных показателей РК, зависящей от торговли с этой страной. В Nomura Bank 14 февраля сделали прогноз о том, что рост экономики РК в этом году составит 2,1%, но уже 18 февраля отметка была снижена до 1,8%. В банке отметили, что, если Китай продлит меры закрытости до июня, то рост южнокорейской экономики может упасть до 0,5%. В Morgan Stanley полагают, что в зависимости от ситуации с вирусом COVID-19 показатель на этот год может варьироваться от 0,8% до 1,7%. Такие прогнозы в некоторой степени уже подтверждаются экономической ситуацией. Так с 1 по 20 февраля экспорт РК снизился на 9,3% в годовом исчислении. Кроме того, в этот период количество туристов снизилось на 2,8%. Ряд крупных универмагов по всей стране временно прерывали работу, что сказалось на их продажах.