Количество заражённых вирусом COVID-19 увеличилось до 893 человек

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По состоянию на 10 часов утра 25 февраля количество заражённых вирусом COVID-19 составило 893 человека. С начала суток количество инфицированных увеличилось на 60 человек, в том числе, 49 зарегистрированы в городе Тэгу. Новые случаи заражения зарегистрированы почти во всех крупных городах и провинциях, включая Сеул, где выявлены два новых случая инфекции, говорится в сообщении Корейского центра контроля и профилактики заболеваний. В Пусане, втором по величине городе РК, сообщили о трёх новых случаях заражения, в провинции Кёнгидо – о пяти. Число умерших после начала распространения вируса COVID-19 увеличилось до восьми человек. В понедельник скончался 62-летний мужчина, который был одним из пациентов больницы Тэнам в уезде Чхондо-гун провинции Кёнсан-Пукто. После того, как в воскресенье уровень эпидемической угрозы был повышен до «красного», самого высокого уровня, органы здравоохранения сосредоточились на том, чтобы остановить распространение вируса в первую очередь в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто.