Хон Нам Ги: Правительство примет дополнительные меры борьбы с вирусом COVID-19 и поддержке экономики

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Правительство РК планирует разработать дополнительные меры борьбы с вирусом COVID-19. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая во вторник на заседании представителей правительства, политических партий и администрации президента. По его словам, власти намерены в течение этой недели объявить первый пакет мер по оказанию помощи в минимизации ущерба, а также по поддержке потребления, инвестиций и экспорта. Он заявил также, что нет необходимости ожидать принятия дополнительного бюджета, а более правильным сейчас является выделение резервных средств в размере 2 трлн вон или 1 млрд 600 млн долларов. Хон Нам Ги отметил, что силами центрального правительства сложно справиться с задачей по быстрому разрешению проблемы вируса COVID-19 и поддержке экономики. В этом вопросе необходимо содействие Национального собрания, местных властей, госучреждений и частных финансовых организаций.