В РК изменены противоэпидемические рекомендации

Photo : KBS News

С объявлением четвёртого, максимального уровня эпидемической угрозы правительство РК изменило противоэпидемические рекомендации для граждан. Во-первых, в случае появления симптомов вируса COVID-19 строго рекомендуется воздержаться от какой-либо активности и контактов. При кашле и болях в горле нужно обратиться в медицинское учреждение, после чего оставаться дома в течение 3-4 дней, наблюдая за самочувствием. До повышения уровня эпидемической угрозы наблюдение предписывалось вести 1-2 дня. При повышении температуры выше 38 градусов рекомендуется обратиться в медицинское учреждение. Особую осторожность следует проявить беременным женщинам и пожилым людям старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Представителей уязвимых групп призывают не посещать места массового скопления людей. Жителей Тэгу и уезда Чхондо-гун провинции Кёнсан-Пукто, которые объявлены «зонами особого управления», призывают не покидать места проживания, а также как можно реже выходить из дома.