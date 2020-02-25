Израильский чартерный самолёт доставил южнокорейцев на родину

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Утром 25 февраля в аэропорт Инчхон прибыл израильский чартерный самолёт, который доставил на родину 220 южнокорейцев, находившихся в Израиле. Во второй половине дня в РК прибудет второй самолёт, который доставит почти такое же количество граждан РК. Ранее израильское правительство заявило, что вывезет на родину южнокорейцев, которым в рамках борьбы с распространением вируса COVID-19, был запрещён въезд в страну. Все расходы местные власти взяли на себя. В зависимости от количества граждан РК, которые должны покинуть Израиль, возможно, будет отправлен третий самолёт. 23 февраля правительство Израиля объявило о введении запрета на въезд в страну иностранцев, посещавших РК и Японию в течение последних 14 дней. Однако эти меры фактически были приняты до этого, без предварительного предупреждения. В итоге сотни южнокорейцев были вынуждены находиться в аэропорту Тель-Авива, не имея возможности въезда в страну. На данный момент в Израиле остаются чуть меньше тысячи южнокорейских туристов.