В РК ухудшились потребительские настроения

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Как сообщили во вторник в Банке Кореи, индекс потребительских настроений за февраль снизился на 7,3 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, составив 96,9 пункта. Если отметка превышает сто пунктов, это указывает на оптимистичное отношение жителей страны к своему будущему и будущему экономики. Показатель ниже ста пунктов свидетельствует об обратном. Эти данные были получены в период до начала резкого увеличения количества заражённых вирусом COVID-19, поэтому в марте ожидается дополнительный спад показателя. Между тем, нынешний спад является третьим по величине после 2008 года, когда начался сбор соответствующих статистических данных. В октябре 2008 года, во время глобального финансового кризиса, снижение составило 12,7%, а в марте 2011 года, когда на японской АЭС Фукусима-1 произошла авария, - 11,1%. Между тем, на этот раз индексы потребительской активности и доходов домохозяйств снизились по 4 пункта. Индекс оценки нынешнего состояния экономики сократился на 12 пунктов до 66 пунктов.