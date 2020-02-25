РК и США сохраняют разногласия по совместным оборонным расходам

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РК и США сохраняют некоторые разногласия по вопросу разделения совместных оборонных расходов, но южнокорейская сторона надеется на достижение договорённости на разумных и справедливых условиях. Об этом заявил министр обороны РК Чон Гён Ду, выступая в понедельник на пресс-конференции после встречи с главой Пентагона Марком Эспером. По его словам, стороны сошлись во мнении о необходимости скорейшего достижения консенсуса на взаимовыгодных условиях, договорившись тесно сотрудничать в этом направлении. Чон Гён Ду отметил, что РК, помимо совместных военных расходов, различными путями вносит посильный вклад в поддержку американского контингента в РК. Он также заявил, что в этом году оборонный бюджет страны составил 43 млрд долларов. Средства будут направлены на укрепление возможности противодействия оружию массового уничтожения, в том числе ядерному. Касаясь совместных оборонных расходов, Марк Эспер по вопросу заявил, что РК имеет возможность увеличить свою долю, и должна это сделать. По его словам, США стремятся к достижению взаимовыгодного и честного соглашения. Он отметил, что Вашингтон требует от членов NATO увеличения взносов.