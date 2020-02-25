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В Корее

Южнокорейские авиакомпании сокращают количество рейсов в Китай

Write: 2020-02-25 16:02:13Update: 2020-02-25 16:18:41

Южнокорейские авиакомпании сокращают количество рейсов в Китай

Photo : YONHAP News

Одновременно с ростом распространения вируса COVID-19 южнокорейские авиакомпании сокращают количество рейсов в Китай. Так, крупнейший в стране авиаперевозчик Korean Air, который до начала эпидемии еженедельно выполнял 204 рейса по 30 маршрутам в Китай, сейчас выполняет 57 рейсов по 10 маршрутам. Asiana Airlines, второй по величине авиаперевозчик, ранее выполнял 204 рейса по 26 маршрутам в Китай, а сейчас выполняет 53 рейса по 14 маршрутам. Её дочерняя компания, бюджетный перевозчик Air Seoul, прекратила полёты в Китай и рассматривает возможность приостановки большинства своих рейсов на азиатских маршрутах.  Jeju Air, крупнейший бюджетный перевозчик в стране, в настоящее время выполняет рейсы лишь по одному китайскому маршруту Инчхон – Вэйхай, а полёты в Гонконг и Макао прекращены. Ещё один бюджетный перевозчик Jin Air приостановил все полёты в Китай. Авиационные эксперты полагают, что нынешняя ситуация продлится не менее чем до конца марта.
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