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Одновременно с ростом распространения вируса COVID-19 южнокорейские авиакомпании сокращают количество рейсов в Китай. Так, крупнейший в стране авиаперевозчик Korean Air, который до начала эпидемии еженедельно выполнял 204 рейса по 30 маршрутам в Китай, сейчас выполняет 57 рейсов по 10 маршрутам. Asiana Airlines, второй по величине авиаперевозчик, ранее выполнял 204 рейса по 26 маршрутам в Китай, а сейчас выполняет 53 рейса по 14 маршрутам. Её дочерняя компания, бюджетный перевозчик Air Seoul, прекратила полёты в Китай и рассматривает возможность приостановки большинства своих рейсов на азиатских маршрутах. Jeju Air, крупнейший бюджетный перевозчик в стране, в настоящее время выполняет рейсы лишь по одному китайскому маршруту Инчхон – Вэйхай, а полёты в Гонконг и Макао прекращены. Ещё один бюджетный перевозчик Jin Air приостановил все полёты в Китай. Авиационные эксперты полагают, что нынешняя ситуация продлится не менее чем до конца марта.