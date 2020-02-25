Власти РК намерены принять жёсткие меры по борьбе с вирусом COVID-19

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Южнокорейские власти намерены предотвратить дальнейшее распространение вируса COVID-19 с помощью закрытия Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто. Об этом было заявлено во вторник на совместном заседании представителей правительства РК, правящей Демократической партии Тобуро и администрации президента. Речь идёт о создании эффективной противоэпидемической сети, а не об ограничении передвижения. Также решено рассмотреть возможность принятия дополнительного бюджета до 17 марта, когда завершается работа февральской сессии Национального собрания. На случай трудностей в работе парламента решено рассмотреть возможность продвижения бюджета специальным президентским указом по финансовым вопросам, который допускается в экстренных ситуациях. Половину производимых медицинских масок решено отправлять в местные администрации и почтовые отделения в целях обеспечения стабильных поставок данного товара. Часть из них будет безвозмездно передана представителям уязвимых слоёв общества в Тэгу и уезде Чхондо-гун провинции Кёнсан-Пукто. Экспорт масок ограничивается 10% общего объёма производства.