США объявили третий уровень предупреждения о турпоездках в РК

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24 февраля центры контроля и профилактики заболеваний США объявили максимальный, третий уровень предупреждения о туристических поездках в РК. Второй уровень объявлялся всего два дня назад. Таким образом, американские власти призывают своих граждан не посещать РК без особой необходимости, учитывая быстрые темпы распространения вируса COVID-19. Ранее, такие же меры были объявлены по поездкам в Китай. Одновременно растёт количество стран, ограничивающих въезд иностранцев, побывавших в РК. С 25 февраля такие меры принимаются в Гонконге. Монгольское правительство намерено ввести аналогичный запрет со 2 марта. Тайваньские власти намерены помещать всех южнокорейских туристов в двухнедельный карантин. Все иностранцы, побывавшие в РК, помещаются в карантин в Омане, Катаре, Микронезии. В Великобритании, Сингапуре, Таиланде, Макао, Казахстане, Туркменистане и Уганде в карантин помещаются прибывшие из РК при наличии соответствующих симптомов.