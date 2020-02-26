Москва и Сеул обсуждают визит президента России в РК

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Москва и Сеул продолжают обсуждать подготовку визита президента России Владимира Путина в РК, но конкретных сроков пока не установлено. Как сообщает ТАСС, об этом заявил во вторник журналистам в Москве посол РК Ли Сок Пэ. По его словам, правительства двух стран проводят консультации, чтобы уточнить сроки взаимных обменов визитами президентов РК и России. Южнокорейская сторона обсуждала этот вопрос, в частности, с помощником президента России Юрием Ушаковым,- сказал посол. Он подчеркнул, что лидеры двух стран в течение года будут общаться на различных международных саммитах. Отвечая на вопрос о возможной поездке президента РК Мун Чжэ Ина на Восточный экономический форум во Владивосток в этом году, посол сказал, что пока не может подтвердить его участие, но южнокорейский лидер «очень заинтересован» в развитии сотрудничества с Россией на Дальнем Востоке.